В тюрьму за пост в Facebook: как власти США покончили со свободой слова

Очередное проявление железного занавеса на Западе: в США начали арестовывать блогеров за публикацию в Facebook неподтвержденных, спорных или критических статей.

В Огайо судья Дэвид Фиш приговорил местную жительницу Эрин Кроган к трем дням в тюрьме, месяцу домашнего ареста и году без социальных сетей за публикацию в Facebook. По его мнению, женщина использовала соцсеть, чтобы распространить «необоснованный слух» и тем самым устроить «панику».

Несмотря на абсурдность ситуации, американку могли приговорить и к более суровому наказанию: например, штрафу в размере тысячи долларов и тюремному заключению сроком до полугода.

Удивляет, каким образом озвучивание или размещение противоречивой информации в соцсети может караться законом, если первая поправка к Конституции США (о которой так любят напоминать на Западе) должна защищать даже плохо информированных и вводящих в заблуждение пользователей. Фактически можно говорить о том, что в США покончили со свободой слова.

Ситуация с Кроган началась еще в ноябре 2017 года. Женщина со своей дочерью стояла на остановке школьного автобуса и услышала от молодого человека, что якобы тот видел дробовик в школе накануне. История быстро разнеслась благодаря обеспокоенным постам матери в Facebook и сарафанному радио.

Волнение женщины вполне можно понять, особенно на фоне страшных историй о стрельбе в американских школах.

«Это было ложное сообщение, которое Эрин Кроган выставила там для привлечения внимания, — сказала помощница прокурора Барбертона Мишель Банбери во время своего вступительного заявления. — Хотела бы я объяснить, почему она так поступила, но у меня нет никакого мотива».

Однако адвокат Кроган Джефф Лейборн выразил мнение, что «местные власти криминализировали свободу слова на Facebook, поскольку осуждение Кроган может оказать «охлаждающий эффект» на заинтересованных родителей и их способность задавать вопросы».

Политолог и публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил причины ужесточения политики США в области свободы слова.

По его мнению, Вашингтон переживает серьезный кризис из-за утраты медийного господства над американцами, поэтому прибегает к жестким силовым методам.

«Вообще, США всегда имели в виду не свободу слова, а свободу распространения информации, которая подразумевает «правильные сведения». Если раньше за счет морального превосходства американских властей не требовалось силового обеспечения своего господства, то теперь оно улетучилось, Вашингтон не справляется без силы. Американская модель социума не имеет внутреннего содержания, на рыночном принципе людей не объединить. Если главной свободой объявлено потребление, а основным мерилом успешности — ВВП, то что вы хотите от людей, откуда возьмется порядочность и уверенность? Как только у США появились проблемы в экономике, сразу же начала рваться социальная ткань, то есть порядок в обществе», — объяснил политолог.

По словам собеседника ФАН, «Запад демонстрирует слабость в управлении, поэтому пытается держать интернет-дискуссии в рамках и стращает своих же граждан».