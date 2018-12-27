ЦИК Украины назвал дату начала президентской кампании

Москва, 27 декабря. Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 31 декабря начало предвыборной гонки кандидатов в президенты. Об этом ЦИК сообщил на заседании в четверг.

Избирательная кампания должна проводиться в течение 90 дней. Регистрация кандидатов заканчивается 3 февраля. При этом предвыборную агитацию можно начать сразу же после внесения кандидата в списки участников выборов.

Отметим, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. На данный момент свое намерение участвовать в борьбе за президентское кресло уже подтвердили 12 человек, включая лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера «Социалистической партии Украины» Илью Киву. Кроме того, о своем желании участвовать в выборах заявляли экс-мэр Харькова Михаил Добкин, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский. Эксперты не исключают, что к предвыборной гонке также подключится действующий президент Украины Петр Порошенко.