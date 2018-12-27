В Раде признали Украину самым бедным государством Европы по итогам пяти лет

Киев, 27 декабря. Украина за последние пять лет стала самым бедным государством Европы, в котором уровень коррупции является одним из наиболее высоких в мире, а соцзащиты – одним из самых низких. Об этом заявил депутат «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Сергей Левочкин.

По словам парламентария, пять лет назад Украина находилась в полосе стабильного роста экономики и устойчивого роста доходов граждан. В настоящее время Украина стала самым бедным государством Старого света.

«Сегодня Украина – самое бедное государство в Европе с одним из самых низких уровней социальной защиты и одним из самых высоких уровней коррупции», — считает депутат Рады.

Власти пытаются объяснить войной резкое падение доходов украинцев и социальную незащищенность. Однако реальная причина кризиса кроется в самой власти, которая не способна остановить эту войну, считает депутат.

Левочкин отметил, что Киев за последние три года приобрел благоприятную конъюнктуру на мировых рынках, но именно в этот период власти решили «сделать передышку» в выплатах долгов.

«Украина оказалась не в Европе, а в числе десяти худших государств мира в экономическом плане», — подытожил депутат.

В результате, выгодное положение Украины на мировом рынке было «потрачено впустую». Кроме того, политические решения Киева снизили экономический рост.