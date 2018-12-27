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Контактная группа утвердила новогоднее перемирие в Донбассе

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Контактная группа утвердила новогоднее перемирие в Донбассе

Луганск, 27 декабря. Участники Контактной группы поддержали решение подгруппы по безопасности и утвердили режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР), полпред ЛНР Владислав Дейнего.

По словам Дейнего, Контактная группа подтвердила готовность сторон конфликта в Донбассе обеспечить устойчивое и бессрочное прекращение огня с 29 декабря.

Полпред ЛНР отметил, что принятые договоренности дают надежду жителям ЛНР и ДНР на «тихие и спокойные праздничные дни». Текст заявления будет опубликован в ближайшее время, добавил Дейнего.

Напомним, конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Попытки ввести режим прекращения огня предпринимались более 20 раз. Однако обстрелы продолжаются по сей день. Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения.

Автор: Софья Куликова
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