Сирия: слухи о гибели иранского генерала в районе Дамаска не подтвердились

Тегеран, 27 декабря. Иранское информационное агентство Fars News опровергло слухи о гибели главы сил специального назначения «Аль-Кудс» ВС Ирана генерала Касема Сулеймани в Сирии. СМИ также распространили фото, на которых запечатлен глава иранского спецназа в одной из мечетей.

По заявлению Fars News, сообщения о гибели Сулеймани распространили издания, выступающие «против исламской революции».

«Сегодня утром глава спецназа «Аль-Кудс» появился в мечети имама Хомейни», — пишет иранское информационное агентство.

Fars News также опубликовало фотографии, на которых Сулеймани запечатлен вместе с другими высокопоставленными военными и политиками Ирана на похоронах Махмуда Хашеми Шахруди.

Напомним, в израильских СМИ появились сообщения о том, что вечером 25 декабря в результате авиаударов ВВС Израиля в районе Дамаска были убиты три иранских офицера высших чинов. Одним из погибших издания называли Касема Сулеймани.