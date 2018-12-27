Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристов

Анкара, 27 декабря. Введение в Турции налога на авиабезопасность, который будет взиматься с вылетающих из страны пассажиров, не коснется российских туристов. Об этом говорится в сообщении главного управления аэропортов Турции (DHMI​​​).

Согласно изданному циркуляру, введение с 1 января 2019 года налога на авиабезопасность не затронет аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира, откуда выполняются перелеты в РФ.

Налог в размере от 1 до 3 евро будет введен только в аэропортах, которые обслуживает DHMI​​​. Аэропорты, находящиеся в введении TAV, не будут взимать налог.