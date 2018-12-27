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Самолет «Ютэйр» совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске

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Самолет «Ютэйр» совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске
Екатеринбург, 27 декабря. Самолет авиакомпании «Ютэйр» аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска из-за неисправности двигателя, сообщил источник.

Лайнер совершал рейс из Ноябрьска в Москву, когда отказала система кондиционирования двигателя. Экстренная посадка прошла успешно. Полет продолжится на резервном самолете.

Вылет из Ханты-Мансийска запланирован на 21.30 по местному времени, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» совершил перелет между двумя московскими аэропортами за 21 минуту. Во «Внуково» лайнер дозаправился и вылетел в «Домодедово».

Автор: Ирина Селезнева
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