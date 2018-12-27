О войне, котах, море и поиске дома: в Москве прошел концерт Анны Долгаревой

Концерт известной поэтессы Анны Долгаревой состоялся 26 декабря 2018 года в небольшом московском кафе Sawubona. В ходе мероприятия автор представила собравшимся свой не так давно вышедший поэтический сборник «Из осажденного десятилетия».

Концерт Долгаревой, прочитавшей собственные произведения, а также рассказавшей немного о своей жизни и творчестве, прошел в трех частях.

«Все мои стихи — о поиске дома и возвращении к морю», — отметила она.

Анна родилась в Харькове. При этом сейчас она живет в Санкт-Петербурге, и домой ей путь пока закрыт. Поддержав Новороссию, она три года провела в Донбассе в качестве военного корреспондента.

Вскоре Анна вместе с петербуржцем Александром Пелевиным снова отправляется на охваченную гражданской войной территорию, где пройдет серия их совместных концертов. Накануне поездки Анна и Александр получают угрозы от украинских интернет-троллей, но, впрочем, не склонны воспринимать их серьезно.

Федеральное агентство новостей пообщалось с Долгаревой перед ее концертом в Москве.

«Мы с моим другом, прекрасным поэтом и прозаиком Александром Пелевиным, новогодние праздники решили провести своеобразно, — рассказала она. — Мы едем в Донбасс! У нас будут концерты в Донецке, Луганске и в расположении батальона «Призрак» — только для бойцов».

По мнению поэтессы, Донбасс — это очень значимое сейчас место для каждого русского человека.

«Там сейчас тяжело, там сейчас кризис. Там нет той веры и надежды, которые были в 2014 году. Но тем более важно сейчас не потерять достижения «Русской весны», не оставить Донбасс. Потому что там все еще будет решаться. И судьба Донбасса, я думаю, во многом определит то, что будет с нами в будущем», — уверена собеседница ФАН.

Концерт Долгаревой прошел при переполненном зале. Она прочла самые разные стихи — от «сказочных» и посвященных котам до военных. Помимо Анны, свои произведения также прочли ее друзья.