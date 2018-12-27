Сирия: корреспонденты ФАН запечатлели бои ИГИЛ и курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора — видео

После анонсированного неделю назад президентом США Дональдом Трампом вывода американского контингента из Сирии, на восточном берегу Евфрата активизировались боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Прежде всего заслуживает внимания обострение обстановки на участке между населенными пунктами Абу-Хасан и Аш-Шаафа. Корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) в САР удалось приблизиться к этому району. Эксклюзивная видеозапись с места событий — в нашем материале.

Ранним утром 24 и 25 декабря исламисты предприняли два энергичных рывка в направлении позиций отряда Демократических сил Сирии (SDF). Основному удару подверглись объекты на высотах у разрушенного железнодорожного моста через Евфрат, расположенного между населенными пунктами Абу-Хасан и Аль-Бархам. ВВС США нанесли ряд превентивных ударов по окрестностям Абу-Хасана, однако попытки штурма позиций SDF предпринимались боевиками ИГ1 вплоть до полудня 26 декабря.

Офицеры Сирийской арабской армии (САА) рассказали корреспондентам ФАН, побывавшим в непосредственной близости от места столкновения, о боевиках ИГ, периодически пересекающих Евфрат для наблюдения за передвижениями сил САА.

В частности, водонапорная станция, находящаяся рядом с разрушенным железнодорожным мостом в поселке Аль-Бархам, до недавнего времени использовалась исламистами как наблюдательный пункт. Бойцы правительственных сил стараются держать этот сектор под постоянным контролем, однако регулярно обнаруживают следы присутствия противника.

Согласно информации из ряда источников, войска САР планомерно увеличивают численность группировки на участке Меядин – Абу-Кемаль, готовясь к форсированию реки и наступлению на позиции ИГ к югу от Абу Кемаля. Именно там, согласно сведениям, полученным ФАН из ряда источников в САА, базируются основные резервы боевиков «Исламского государства».

Несмотря на сообщения SDF об успешном штурме Абу-Хасана и начале зачистки поселка, корреспонденты ФАН, наблюдающие за ситуацией с восточного берега Евфрата, не готовы подтвердить эту информацию. В настоящий момент ВВС США и артиллерия SDF продолжают наносить удары по поселку. На данный момент нет фактов, способных подтвердить участие пехотных частей курдских «Демократических сил» в этой операции.

Напомним, что наступление США и курдов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на регулярные бомбардировки силами американской авиации и атаки SDF, джихадистам почти всегда удавалось возвращать утраченные в ходе позиционных столкновений поселения. При этом под ударами ВВС Соединенных Штатов, которые неоднократно использовали на этом направлении запрещенные большинством стран фосфорные боеприпасы, гибли в основном гражданские лица.

1 Организация запрещена на территории РФ.