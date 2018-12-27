Instagram ввел новую функцию для просмотра фото

Москва, 27 декабря. Популярная социальная сеть Instagram добавила новую функцию, которая позволяет переключать фотографии путем перелистывания их справа налево. Предполагается, что новый формат придет на смену традиционному скроллингу ленты сверху вниз.

«Представляем новый способ просмотра публикаций. Пролистывайте публикации касанием — точно так же, как истории», — говорится в сообщении Instagram.

Некоторые пользователи уже пожаловались на новую систему просмотра изображений, поскольку она не позволяет сразу перескочить через несколько фотографий в конец, как это можно было сделать при традиционной ленте. Впрочем, новая функция пока работает не слишком стабильно. Пользователи сообщают, что у них запускается прежняя версия Instagram при повторном входе в аккаунт.

