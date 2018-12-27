Рогозин оценил подготовку к производству ракет «Ангара» в Омске

Омск, 27 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг побывал на омском предприятии «Полет» (отделение Центра им. М. В. Хруничева) и оценил подготовку к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара».

Рогозину показали оборудование для производства топливных баков, а также продемонстрировали помещение окончательной сборки ракет. В настоящее время в этом помещении находятся комплектующие блоки второй ракеты «Ангара-А5».

«После осмотра цехов Дмитрий Рогозин провел совещание по проблемным вопросам, связанным с организацией серийного производства ракет-носителей «Ангара». По результатам совещания был определен перечень задач», — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракеты-носители типа «Ангара» считаются экологически чистыми, поскольку их двигатели работают на керосине и кислороде. Максимальная грузоподъемность ракет достигает 37 тонн.

