Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Бензовоз и «КамАЗ» сгорели при пожаре на складе в Тюменской области

91
0 Оставить комментарий

Бензовоз и «КамАЗ» сгорели при пожаре на складе в Тюменской области

Тюмень, 27 декабря. В селе Викулово Тюменской области загорелся агрокомплекс, сгорели бензовоз и «КамАЗ», видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. 

Пожар произошел вечером 27 декабря в ангаре с техникой. На место происшествия прибыли оперативные службы. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, тушение пожара продолжается.

Правоохранительные органы выясняют причину возгорания.

 

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.