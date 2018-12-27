Бензовоз и «КамАЗ» сгорели при пожаре на складе в Тюменской области

Тюмень, 27 декабря. В селе Викулово Тюменской области загорелся агрокомплекс, сгорели бензовоз и «КамАЗ», видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Пожар произошел вечером 27 декабря в ангаре с техникой. На место происшествия прибыли оперативные службы. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, тушение пожара продолжается.

Правоохранительные органы выясняют причину возгорания.