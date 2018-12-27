Минтранс РФ намерен поддержать штрафы за превышение скорости на 10 км в час

Москва, 27 декабря. Министерство транспорта РФ намерено поддержать введение штрафа за превышение скорости на 10 км в час. Об этом в четверг заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

По его словам, во многих зарубежных странах принято штрафовать за превышение скорости на 10 км в час. В некоторых государствах штраф полагается даже в тех случаях, когда водитель превысил скорость на 5 км в час.

«В свое время это решение принималось, когда мы в определенной степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог», — подчеркнул Дитрих.

При этом министр допустил, что автомобилисты могут незначительно превышать скорость на тех участках дороги, где предусмотрена такая возможность. Он обратил внимание на то, что на скоростных трассах аварийность существенно ниже, чем на автодорогах, где нельзя разгоняться более чем на 90 км в час.