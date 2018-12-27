Здесь закончилась дорога: снегопады парализовали движение по трассам на Украине

Киев, 27 декабря. Обрушившиеся снегопады парализовали движение по трассам на Украине. На границе двух областей страны — Полтавской и Черкасской — 26 декабря из-за огромного заноса в снежном плену оказалось около 200 автомобилей.

Позже в Сети появилось видео транспортного коллапса, образовавшегося в Полтавской области. «Почему я не приехал на работу 26 декабря 2018», — видеоролик с таким названием появился на хостинге YouTube. На кадрах, по словам автора, запечатлена дорога из города Кременчуг в город Полтава.

«Здесь закончилась дорога», — говорится в титре к видео.

На видео показано, как дорога буквально обрывается на полпути: автомобили не могут проехать из-за снежного заноса. Длинная колонна авто — от легковых до большегрузов — не может возобновить движение. Спецтехника пытается очистить проезжую часть от снега.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев, комментируя ситуацию, отмечал, что из военной части на трассу был направлен БТР для освобождения проезда по трассе.

«Ситуация осложняется тем, что с одной стороны грузовик перекрыл движение транспорта и снегоуборочная техника не может подойти», — написал Князев в Twitter.

Как сообщают украинские СМИ, из-за разгула непогоды на Украине без электричества остались более 450 населенных пунктов страны. Заснеженными оказались дороги в пяти регионах. Сложившаяся тяжелая ситуация говорит о том, что коммунальные службы страны не справляются с погодными условиями. Синоптики также предупреждают, что в новогоднюю ночь на Украину придет антициклон со снегопадами и дождем.