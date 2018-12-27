«Всех люблю»: обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы впервые прокомментировал арест

Уфа, 27 декабря. Обвиняемый по делу об изнасиловании девушки-дознавателя бывший сотрудник МВД Салават Галиев не признал свою вину в суде. Советский районный суд Уфы продли его арест до 28 февраля.

Галиев впервые прокомментировал свой арест. Он заявил журналистам о своей невиновности и прошел в зал суда, не скрывая лица. Арестованный сказал, что не признает своей вины, и считает, что его оговорили.

«Всех люблю, буду держаться до последнего! Докажу свою правоту», — приводит слова Галиева «Пятый канал».

Защита Галиева предоставила материалы, которые могут свидетельствовать о невиновности бывшего сотрудника МВД. Адвокат Галива заявил, что подсудимый в момент совершения преступления находился в загородной кафе, что могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудница МВД подала в полицию заявление об изнасиловании. По ее словам, трое коллег напали на нее в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району и изнасиловали. Ранее суд арестовал всех троих подозреваемых до 31 декабря.