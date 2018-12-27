Немецкий банк выделил Украине 349 млн евро

Киев, 27 декабря. Немецкий Deutsche Bank выделил Украине 349 млн евро под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом в четверг сообщило министерство финансов Украины.

«Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что первый транш в размере 53,2 млн евро Киев должен будет погасить в течение четырех лет, второй транш в размере 296,1 млн евро имеет срок погашения 10 лет со льготным периодом 4,5 года.

Отметим, что после госпереворота 2014 года и развязанной Киевом гражданской войны в Донбассе страна фактически оказалась в полной зависимости от западных кредиторов. В первую очередь речь идет о МВФ и Евросоюзе. При этом западные страны и организации не просто финансируют украинскую экономику. Они ставят государству жесткие условия по бюджету и тарифам ЖКХ.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, внешний долг уже стал для страны неподъемным. Только в следующем году Киеву придется потратить примерно треть бюджета на обслуживание госдолга.