Дональд Трамп больше не «мировой жандарм»| 27 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дональд Трамп больше не «мировой жандарм»
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией тайно посетил Ирак. Это его первый визит на театр боевых действий. В течение 20 минут президент США общался с американскими военными. В частности, он заявил, что США больше не будут играть роль «мирового жандарма». Трамп не хочет, чтобы другие страны «бесплатно пользовались американскими военными».
«Нечестно, что это бремя целиком лежит на нас. Мы больше не сосунки, парни», — отметил американский лидер в разговоре с военными.
Своей скоропалительной поездкой Трамп попытался убить двух зайцев, считают эксперты. Во-первых, подтвердил обещание вернуть американских солдат домой из Сирии. Во-вторых, успокоил американцев после отставки министра обороны Джеймса Мэттиса. Дескать, хотя бы в Ираке мы останемся. А там и Сирия недалеко. Это если Трамп не изменит свое решение убраться оттуда подобру-поздорову. Такие заявления — плохой сигнал для Киева, говорят эксперты. Судя по всему, Трамп реалистично оценивает ситуацию в мире. И США больше не намерены нянчиться с Украиной, рискуя ввязаться в конфликт с Россией.
Пять форекс-дилеров лишились лицензий
Банк России отобрал лицензии у крупнейших форекс-дилеров. Разрешения перестанут действовать ровно через месяц: 27 января 2019 года. Под санкции попали пять компаний. Это «Forex Club», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». Таким образом, сегодня в России осталось четыре форекс-дилера. Это «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам-форекс». Регулятор принял такое решение по нескольким причинам. Во-первых, попавшие под санкции компании не исполняли предписания ЦБ. Во-вторых, мухлевали с отчетностью, и, в-третьих, размещали недостоверную информацию. Были и другие нарушения. Компании обязали прекратить торговать ценными бумагами и вернуть все имущество клиентам. Представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода заявляет, что организация не получала уведомления ЦБ и продолжает работать. В пресс-службе «Телетрейд групп» сообщает, что решение стало для них «полной неожиданностью». Официальных уведомлений не получал и «Форекс клуб».
«Скорее всего, это какая-то ошибка», — отметили представители компании.
Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет Банк России лишил лицензий более 400 банков.
Без алкоголя не останемся
На складах и в офисах алкогольной сети «Красное & Белое» завершились обыски. Подозрения в хранении и продаже контрафакта не подтвердились. Все магазины работают в штатном режиме. Напомним, утром в офисы и на склады крупнейшего алкогольного дилера в стране, расположенные в Москве, Челябинске и других регионах пожаловали ФСБ, ОМОН, налоговики и Росалкогольрегулирование. Незваные гости осмотрели помещения и изъяли документацию. Основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Из-за проверки работа компании была временно парализована. Алкогольная сеть «Красное & Белое» работает с 2006 года. Более 6,5 тысяч магазинов расположены в 56 регионах страны. Владеет компанией — бизнесмен Сергей Студенников. В 2017 году выручка сети составила 215 миллиардов рублей. Это на 48% больше, чем за год до этого.