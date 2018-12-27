Дональд Трамп больше не «мировой жандарм»| 27 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дональд Трамп больше не «мировой жандарм»

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией тайно посетил Ирак. Это его первый визит на театр боевых действий. В течение 20 минут президент США общался с американскими военными. В частности, он заявил, что США больше не будут играть роль «мирового жандарма». Трамп не хочет, чтобы другие страны «бесплатно пользовались американскими военными».

«Нечестно, что это бремя целиком лежит на нас. Мы больше не сосунки, парни», — отметил американский лидер в разговоре с военными.

Своей скоропалительной поездкой Трамп попытался убить двух зайцев, считают эксперты. Во-первых, подтвердил обещание вернуть американских солдат домой из Сирии. Во-вторых, успокоил американцев после отставки министра обороны Джеймса Мэттиса. Дескать, хотя бы в Ираке мы останемся. А там и Сирия недалеко. Это если Трамп не изменит свое решение убраться оттуда подобру-поздорову. Такие заявления — плохой сигнал для Киева, говорят эксперты. Судя по всему, Трамп реалистично оценивает ситуацию в мире. И США больше не намерены нянчиться с Украиной, рискуя ввязаться в конфликт с Россией.