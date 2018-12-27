В Росстате рассказали о потреблении электроэнергии в стране

Москва, 27 декабря. Планируемое введение норматива потребления электричества до 300 кВт/ч на точку подключения в месяц никак не отразится на простых россиянах, поскольку среднестатистическая семья потребляет около 190 кВт/ч в месяц.

Инициатива предполагает увеличение тарифа на электричество, если потребитель будет использовать элетроэнергию свыше нормы. В Росстате отметили, что в 2016 году сельские жители потребляли всего на 20 кВт/ч больше, чем городские. Поэтому большинство россиян не заметят разницу.

Даже те, кто пользуется электрическими плитами для приготовления пищи, потребляют только 225,35 кВт/ч энергии. В ведомстве отметили, что это могут заметить только те россияне, у которых установлена система теплых полов в квартирах площадью более двух сотен квадратных метров.

Доктор технических наук Леонид Примак порекомендовал россиянам выключать свет в помещениях, которые не используются в данный момент. А всю технику стоит отключать от питания, а не переводить в спящий режим, пишет издание «Слово и Дело».