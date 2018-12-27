Названы самые популярные покупки россиян за пять минут до боя курантов

Москва, 27 декабря. Стало известно, что чаще всего покупают россияне в последние минуты перед наступлением Нового года. В основном, это коктейли, лотерейные билеты и оплата развлекательных программ в разных заведениях.

Совместное исследование провели специалисты Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В пресс-службе коммерческой организации также уточнили, что на развлекательные программы в среднем россияне тратят 1,5–1,6 тыс. рублей, пользуются популярностью катки (800–820 рублей), коктейли в среднем обходятся в 270–300 рублей.

Те, кто решил испытать удачу в последние минуты уходящего 2017 года покупал лотерейный билет, в среднем тратил на это 760–780 рублей.

В исследовании также отмечается, что в основном после 23.00 31 декабря россияне не склонны совершать много покупок, а вот больше всего покупок в последний день уходящего года они делают с 10.00 до 17.00 31 декабря. покупательской активности приходится на полдень, пишет ТАСС.