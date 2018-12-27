Турция с 2019 года введет новый «налог на туристов»

Анкара, 27 декабря. Власти Турции с 1 января 2019 года вводят новый налог на безопасность туристов. Теперь каждый человек, приехавший в страну на отдых, должен будет заплатить дополнительно 1,5 евро в казну государства.

При этом новый налог придется заплатить даже тем отдыхающим, которые уже купили путевки на 2019 год. Как сообщает местное издание Turizmhaberleri, изначально цена «налога на туристов» была в два раза больше, однако турецкая ассоциация туроператоров Tursab смогла убедить власти снизить цену. Ожидается, что со следующего года подорожают путевки в Турцию.

«Три евро с человека могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется понести серьезные траты», — отметил глава Tursab Фируз Балыкая.

Напомним также, что в октябре стало известно о запланированном росте цен на турецкие отели, которые поднимутся со следующего года.

