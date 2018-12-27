Стало известно об изменах нового мужа певицы Максаковой

Москва, 27 декабря. Новый супруг оперной певицы Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, признался, что брак не был заключен по любви.

Юрист Далхат Халаев рассказал, что в 2017 году предложил Максаковой свои услуги по оформлению сделки по продаже ее квартиры в Москве. Для того, чтобы упростить процедуру, они решили зарегистрировать брак.

Цену квартиры, отметил Халаев, определила сама Максакова. О заключении брака они якобы договорились по телефону. Для регистрации Халаев приехал на Украину. Свидетелей на их свадьбе не было

«Нам нужно было осуществить регистрацию. После мы поужинали, поговорили о делах, потом я улетел обратно», — рассказал Халаев в эфире программы «На самом деле».

У Максаковой, отметил Халаев, не было времени приехать в Россию, и она переоформила недвижимость на его имя.

Как пишет «Газета.Ru», летом 2018 года мужчина продал квартиру Максаковой в Москве, однако покупатели обманули его. Кроме того выяснилось, что за время брака Халаев изменил Максаковой, и в Нальчике у него есть девушка, которая ждет ребенка.

Напомним, Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году Вороненков и Максакова уехали в Киев. Бывшего парламентария убили 23 марта 2017 года в центре Киева.