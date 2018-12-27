Минтранс оценил экономию автомобилистов от Крымского моста

Москва, 27 декабря. Использование Крымского моста через Керченский пролив автомобилистами позволяет экономить до 11 млрд рублей в год. Строительство моста полностью окупится к 2035 году, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

По словам министра, с 16 мая по 30 ноября по мосту проехали 3,3 млн автомобилей. Ожидается, что до конца мая 2019 года Крымский мост пересекут еще 1,7 млн машин.

«Экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 миллиардов рублей в год», — подытожил Дитрих.

Дитрих отметил, что российская экономика будет получать 11 млрд рублей ежегодно, при этом россияне смогут ездить в Крым,не пользуясь переправой и другими «окольными путями», а на собственных автомобилях.

Крымский мост является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста была открыта 15 мая текущего года. Железнодорожное сообщение будет запущено в декабре 2019 года.