«Нафтогаз» требует создать оператора ГТС, чтобы судиться с «Газпромом»

Киев, 27 декабря. Украинские власти должны создать оператора газотранспортной системы, чтобы страна смогла продолжать свою тяжбу с «Газпромом» в арбитражном суде. Об этом в четверг заявила украинская госкомпания «Нафтогаз».

«Украина должна выбрать модель анбандлинга (передача отдельному юрлицу функций по управлению ГТС — Прим.ФАН), которая сделает возможным продолжение арбитражей с «Газпромом», — говорится в сообщении.

Отметим, что Верховная рада еще в 2014 году приняла закон, который позволяет правительству создать оператора ГТС. При этом предполагается, что 49% этого оператора будут контролировать американские и европейские инвесторы. Кроме того, законопроект позволяет передать оператору право на управление или аренду магистральных газопроводов и подземных газохранилищ. По сути речь идет о контроле практически над всей газовой инфраструктурой страны.

Отметим, что ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов по спору, касающемуся транзита газа, однако российская компания обжаловала это решение. В настоящий момент «Газпром» пытается через суд расторгнуть контракты с Украиной, которые истекают в 2019 году.