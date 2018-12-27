Путин создал рабочие группы Госсовета РФ по 16 направлениям

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин создал рабочие группы Государственного совета РФ по 16 направлениям. Руководить группами будут главы регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Рабочую группу по направлению «государственное и муниципальное управление» возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, ответственным за направление «здравоохранение» стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавил направление «коммуникации, связь, цифровая экономика».

Основной задачей рабочей группы является подготовка материалов к заседаниям Госсовета РФ, анализ и оценка реализации госпроектов в регионах, выявление лучших практик в регионах и их распространение, а также подготовка соответствующих предложений.

Главы направлений назначаются президентом, а состав группы определяет глава направления. Руководитель и участники группы осуществляют свою деятельность на общественных началах. Группа должна проводить заседания не реже одного раза в месяц, при этом присутствовать должны все участники группы.