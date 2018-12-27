Сирия, 27 декабря. За последний месяц в Сирию вернулись около 24 тысяч беженцев из соседних государств. Турция направила военный конвой к городу Мурек на севере Хамы. САА отразила новую попытку атаки исламистов на границе «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали 106 бригаду Республиканской гвардии в район Манбиджа на северо-востоке Алеппо; провели ответные обстрелы позиций боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало укрепрайоны иракских вооруженных сил в провинции Аль-Анбар на границе с Сирией.

«Джейш Аль-Изза»: предприняла очередную попытку нападения на опорные пункты САА в северной части Хамы.

ВС Турции: направили военный конвой к наблюдательному посту в городу Мурек на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил о том, что за последний месяц в Сирию вернулись около 24 тысяч беженцев, пребывавших в лагерях на территории Иордании и Ливана. Кроме того, руководитель Центра отметил, что еще порядка четырех тысяч сирийцев были эвакуированы в безопасные районы с оккупированных боевиками территорий провинции Идлиб благодаря работе гуманитарного коридора у Абу-Духура. 7 420 перемещенных лиц из Ливана перешли через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Кала», тогда как еще 16 713 человек вернулись из Иордании через погранпереход «Насиб». Известно, что большинство сирийских граждан направились в провинции Дамаск и Дейр-эз-Зор. Ранее в МИД России сообщали, что более 80 процентов мирных жителей САР, бежавших в Иорданию, готовы вернуться на родину.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что к Манбиджу было передислоцировано одно из элитных подразделений Сирийской арабской армии (САА) — 106 бригада Республиканской гвардии. Отмечается, что ранее данное формирование принимало участие в столкновениях с боевиками в провинции Хама. Напомним, обстановка вокруг Манбиджа продолжает накаляться. Ранее «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о готовности передать контроль над городом сирийскому правительству при условии предоставления самоуправления, однако на данный момент никаких официальных договоренностей достигнуто не было. В то же время на северо-восток провинции продолжают стягиваться силы протурецких вооруженных формирований и армии Турции. Как известно, Анкара готовится к началу крупномасштабной военной операции в Северной Сирии, в рамках которой намеревается зачистить все приграничные районы к востоку от Евфрата от военного присутствия курдских радикалов.

Провинция Хама

В северной части провинции не утихает вооруженное противостояние между правительственными войсками и отрядами исламистских бандформирований. Новостное агентство Muhlak сообщает о том, что боевики группировки «Джейш Аль-Изза» предприняли новую вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Аль-Латамина. Однако группа боевиков была замечена патрульными САА прежде, чем они успели начать атаку. В ходе развернувшихся столкновений «Джейш Аль-Изза» лишилась ряда исламистов. Очередная попытка нападения вынудила САА нанести ответные удары по расположениям радикалов недалеко от поселения Зайзун, передает на своей странице в Twitter военный источник (NorsForStudies).

Тем временем Турция направила военный конвой к городу Мурек, где располагается один из турецких наблюдательных постов. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением пав человека (SOHR). По данным агентства новостей Al Masdar News, подразделения вооруженных сил Турции перешли через пограничный переход в провинции Идлиб.

Ирак

Военный источник в социальной сети Twitter (jacksanders1965) сообщает о том, что недалеко от сирийской границы в провинции Аль-Анбар произошла внезапная атака террористов «Исламского государства». Группа боевиков открыла огонь по военнослужащим иракской армии к западу от пограничного города Аль-Каим, в результате чего были убиты семь иракских солдат. Кроме того, по данным интернет-портала «Аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ1, террористы также уничтожили один из военных пикапов правительственных войск, а также захватили большое количество оружия и боеприпасов. Пока неизвестно, было ли нападение организовано так называемыми спящими ячейками террористической группировки, или джихадистам удалось пробраться в Ирак с территории Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, вооруженные силы страны ранее проводили обыски в данном районе с целью выявления и ликвидации подпольных групп ИГИЛ. Напомним, об уничтожении террористической группировки в Ираке премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил в декабре прошлого года, тем не менее некоторым боевикам удалось скрыться в пустынных районах и подземных тоннелях и продолжить террористическую деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)