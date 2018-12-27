Роскомнадзор потребовал от провайдера заблокировать сайты «Кэшбери»

Москва, 27 декабря. Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов «Кэшбери» требование о блокировке двух сайтов группы. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Андрей Романов.

По словам Романова, Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал запрещенной информацию, распространяемую на двух сайтах «Кэшбери». Сайты были внесены в реестр ресурсов, содержащих запрещенную для распространения информацию.

«В адрес провайдера хостинга направлено уведомление с требованием принять меры по удалению запрещенной информации в установленный законом срок», — заявил Романов в комментарии ТАСС.

В сентябре в Центробанке заявили, что в Генпрокуратуруи МВД передана информация о действующей под брендом «Кэшбери» группе иностранных и российских компаний. В их действиях регулятор усмотрел признаки «финансовой пирамиды».