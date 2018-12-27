Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 27 декабря.

Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что считает Крым «украинским». Россияне в соцсетях ответили на слова артистки, предположив, что певица хочет подзаработать на Украине. «Хочет в Киев на гастроли»: россияне ответили на слова Лолиты об «украинском» Крыме.

Пожилую мать певицы Лолиты Милявской избили на улице в Киеве за «разговоры на русском языке». Об этом рассказала сама артистка. Пожилую мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе. Советник Порошенко заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе.

«Вранье! Полное вранье! Ничего они не взяли», — заявил командир 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) ВС ДНР. «Никто даже на пядь не сдвинулся!»: горловский комбат отреагировал на «захват серой зоны» в Донбассе.

Украинская журналистка Янина Соколовская попыталась пошутить во время обсуждения в эфире ток-шоу «60 минут» возможной провокации ВСУ в Донбассе с использованием боевых отравляющих веществ, однако ее шутка не встретила понимания у собеседников. Ведущий программы «60 минут» осадил журналистку из Украины, пошутившую про «апельсины демократии из бочек».

Сотрудник полиции пострадал в четверг в результате взрыва в Афинах. Взрыв прогремел в Афинах, есть пострадавшие.

С момента обретения независимости Мадагаскар ни разу не оставался без влияния иностранцев. Как это происходит сейчас, читайте в материале Федерального агентства новостей. Как иностранные государства вмешивались во внутреннюю политику Республики Мадагаскар.

Украинский политолог Дмитрий Фесченко заявил, что Москва и Киев якобы договорились о провокации ВМСУ в Керченском проливе, но в итоге «все всех кинули». «Мост падает, надо было его взорвать»: в Киеве выдвинули неожиданную теорию о керченской провокации ВМСУ.

ВСУ развернут группировки войск в случае «агрессии России». Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook. В Генштабе Украины рассказали о реакции ВСУ в случае «вторжения России».

Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за таксиста, посмевшего назвать россиян «хорошими людьми». Украинская писательница Ницой разнесла таксиста, назвавшего россиян хорошими людьми.