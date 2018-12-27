Барак и Мишель Обама возглавили американский «рейтинг восхищения»

Вашингтон, 27 декабря. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель возглавили «рейтинг восхищения» в США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Gallup по итогам 2018 года.

Во время исследования выяснилось, что 19% американцев восхищаются бывшим президентом США Обамой. 15% опрошенных выбрали его супругу — Мишель, и она опередила Хиллари Клинтон, которая на протяжении более 10 лет возглавляла женскую часть рейтинга.

Вторая строчка списка досталась президенту США Дональду Трампу. За него проголосовали 13% американцев. Второе место также досталось телеведущей Опре Уинфри — ей свои голоса отдали 5% опрошенных.

Третью строчку рейтинга среди мужчин занял экс-президент Джордж Уокер Буш с двумя процентами голосов. Среди женщин «бронза» досталась Хиллари Клинтон и Меланье Трамп: за них проголосовали по 4% респондентов.

По сравнению с прошлым годом рейтинг Барака Обамы вырос на 2%: с 17% до 19%. Рейтинг Трампа, напротив, опустился с 14% до 13%. Рейтинг Мишель Обамы вырос более, чем в два раза, с 7% до 15%.

Исследование Gallup проводилось с 3 по 12 декабря методом телефонных опросов. В них приняли участие 1025 американцев в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет 4% с уровнем доверия в 95%.