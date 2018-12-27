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Террористы едут в Тунис, чтобы зарабатывать — эксперт

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Террористы едут в Тунис, чтобы зарабатывать — эксперт

Москва, 27 декабря. Террористы направляются в Тунис из Сирии и других стран Ближнего Востока, чтобы зарабатывать деньги. Такое мнение озвучил доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, комментируя информацию о задержании Тунисе трех боевиков с оружием и взрывчаткой.

По словам эксперта, сегодня в североафриканской республике формируется теневая экономика и появляются схемы финансирования экстремистов.

«Тунис интересен террористам тем, что эта страна пока еще может зарабатывать деньги за счет туризма. Террористы как раз едут в Тунис, чтобы зарабатывать. Здесь также удобно создавать лагеря для подготовки боевиков и вербовать в них новых членов», — отметил Перенджиев.

Политолог удивлен, что международное сообщество не обращает внимание на эту проблему, хотя Тунис вот-вот может стать новой горячей точкой планеты, откуда пожар исламизма распространится на всю Северную Африку, пишет издание «Слово и дело».

Автор: Антон Соколов
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