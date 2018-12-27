Глава РУСАДА предупредил о возможной изоляции российского спорта

Москва, 27 декабря. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что России может оказаться в спортивной самоизоляции, если агентство лишится статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Об этом Ганус сообщил в письме президенту РФ Владимиру Путину, текст которого размещен на сайте РУСАДА.

«Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого», — заявил Ганус.

По словам главы РУСАДА, на базе Московской лаборатории «идут непрерывные спекуляции», которые мешают российскому спорту развиваться. Ганус попросил главу государства «защитить настоящее и будущее» чистого спорта и помочь поколениям спортсменов.

Напомним, WADA восстановила статус РУСАДА, которого организация была лишена в 2015 году из-за допингового скандала. По условиям WADA, РФ должна была предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. Однако прибывшие специалисты WADA не смогли получить полноценный доступ к информации из-за проблем с оборудованием.