Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В Госдуме попросили Грефа отменить комиссию «Сбербанка» за перевод с карты на карту

48
0 Оставить комментарий

В Госдуме предложили Сбербанку отменить комиссию за перевод с карты на карту

Москва, 27 декабря. Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил Сбербанку отменить комиссию за перевод средств между картами клиентов из разных регионов.

Письмо с такой инициативой Власов отправил президенту и председателю правления Сбербанка России Герману Грефу. Об этом депутат рассказал Федеральному агентству новостей.

«В декабре Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об отмене общенационального роуминга, обязывая мобильных операторов предоставлять одинаковые условия для всех абонентов на всей территории РФ.

Считаю, что ПАО «Сбербанк» мог бы следовать той же логике при выработке своей финансовой стратегии» — говорится в письме парламентария, которое оказалось в распоряжении ФАН. 

В Госдуме предложили Сбербанку отменить комиссию за перевод с карты на карту

В качестве причины своего обращения к главе Сбербанка Власов назвал жалобу граждан, полученную им во время недавней встречи с избирателями в Москве.

В Госдуме предложили Сбербанку отменить комиссию за перевод с карты на карту

На сайте Сбербанка сообщается, что с клиента за перевод с карты на карту в другой регион взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода. Максимальная комиссия составляет 1000 рублей. За такой же перевод в офисе Сбербанка комиссия возрастает до 1,5%.

В своем письме депутат Власов обратил внимание руководства Сбербанка на то, что многие жители России отправляют деньги своим родственникам в другие субъекты федерации.

«Принимая во внимание невысокий уровень благосостояния большинства граждан России, такая политика крупнейшего банка в РФ вызывает недоумение», — пишет депутат.

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф

Напомним, что в конце декабря депутаты Госдумы внесли изменения в федеральный закон «О связи», которые запрещают мобильным операторам взимать со своих абонентов дополнительную плату за звонки, в какой бы точке России они ни находились.

Автор: Ольга Летягина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.