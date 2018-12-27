В Госдуме попросили Грефа отменить комиссию «Сбербанка» за перевод с карты на карту

Москва, 27 декабря. Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил Сбербанку отменить комиссию за перевод средств между картами клиентов из разных регионов.

Письмо с такой инициативой Власов отправил президенту и председателю правления Сбербанка России Герману Грефу. Об этом депутат рассказал Федеральному агентству новостей.

«В декабре Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об отмене общенационального роуминга, обязывая мобильных операторов предоставлять одинаковые условия для всех абонентов на всей территории РФ. Считаю, что ПАО «Сбербанк» мог бы следовать той же логике при выработке своей финансовой стратегии» — говорится в письме парламентария, которое оказалось в распоряжении ФАН.

В качестве причины своего обращения к главе Сбербанка Власов назвал жалобу граждан, полученную им во время недавней встречи с избирателями в Москве.

На сайте Сбербанка сообщается, что с клиента за перевод с карты на карту в другой регион взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода. Максимальная комиссия составляет 1000 рублей. За такой же перевод в офисе Сбербанка комиссия возрастает до 1,5%.

В своем письме депутат Власов обратил внимание руководства Сбербанка на то, что многие жители России отправляют деньги своим родственникам в другие субъекты федерации.

«Принимая во внимание невысокий уровень благосостояния большинства граждан России, такая политика крупнейшего банка в РФ вызывает недоумение», — пишет депутат.

Напомним, что в конце декабря депутаты Госдумы внесли изменения в федеральный закон «О связи», которые запрещают мобильным операторам взимать со своих абонентов дополнительную плату за звонки, в какой бы точке России они ни находились.