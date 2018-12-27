Раджоэлина победил на выборах президента Мадагаскара

Антананариву, 27 декабря. Кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина признан победителем на выборах по итогам подсчета голосов. Об этом сообщает избирательная комиссия страны.

Окончательно статус политика будет определен только после вынесения решения Высшего конституционного суда, заседание которого состоится на следующей неделе. У суда есть девять дней на то, чтобы озвучить свой вердикт.

Напомним, что в первом туре выборов ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов для победы. Кроме того, действующий глава государства Эри Радзаунаримампианина выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог заручиться поддержкой избирателей для прохождения во второй тур.

По итогам второго тура международная группа поддержки Мадагаскара GIS-M выпустила официальное заявление, в котором призвала кандидатов не устраивать никаких общественных акций протеста во избежание массовых беспорядков.