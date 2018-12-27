Президентом Украины будет разумный мужчина за 40: киевские астрологи сделали политпрогноз на 2019 год

Вслед за политологами свои прогнозы для Украины на 2019 год дали киевские астрологи. Главным астрологическим прогнозом стало следующее: «[Президент Украины] Петр Порошенко уйдет после выборов вместе со всей командой». А новым президентом страны станет некая темная лошадка — политик, на которого сегодня никто всерьез не ставит.

Как заявила на пресс-конференции в агентстве «Голос.уа» авторитетный киевский биоэнергетик и нумеролог Людмила Жукова, в наступающем году Украину «будет опекать Вселенский разум».

Также звезды подсказали ей, что президентские выборы на Украине пройдут по плану, в марте 2019-го.

«После них президент у нашей страны однозначно будет другой. А победит на выборах мужчина-политик, на которого сегодня никто всерьез не ставит. Все звезды и планеты говорят о том, что это будет разумный и рассудительный человек в возрасте за 40, который наберет новую команду политиков и поведет страну в новом направлении. Этот человек никогда не будет предпринимать необдуманных, резких шагов. Наоборот — он еще сто раз подумает, прежде чем топать ногами или брызгать слюной, и 250 раз посоветуется со своим окружением», — предсказала Жукова.

В целом, считает Жукова, наступающий год станет для Украины годом обновления и относительного благополучия. С ней согласен другой астролог Владимир Росс. Ему звезды подсказали, что по ходу 2019-го к власти на Украине придут «абсолютно новые люди» в возрасте от 30 до 50 лет.

«Они выстроят совершенно другую политическую линию страны, начнут непримиримую борьбу с коррупцией и вырвут власть из рук жадных олигархов, — уверен Росс. — Мои расчеты подсказали мне, что по ходу президентских выборов — 2019 один из украинских политиков — темных лошадок пройдет во второй тур и выиграет их».

Еще один киевский астролог, Валерий Московченко, уверен, что «в конце февраля для Украины закончатся все революционные ситуации», в стране наступит переоценка ценностей и начнутся долгожданные реформы.

«Мои расчеты также показали, что в нашей власти грядет полная трансформация, из нее массово уйдут нынешние чиновники и военачальники, — уверен Московченко. — Украинскую власть ждет полное очищение. Также звезды и планеты подсказывают, что в 2019-м в стране будет прибыток грошей, но улучшится ли от этого наша жизнь — зависит от властей, от того, как она ими распорядится. Вполне возможно, что власть придумает какие-то нестандартные ходы для подъема экономики», — говорит астролог.

Его коллега Росс, в свою очередь, сообщил, что самыми критичными периодами для Украины будут 6 и 21 января и эти же числа в июле 2019-го. Тем не менее никаких массовых протестов, подобных Евромайдану-2014, в наступающем году на Украине не ожидается.

При этом и Росс, и его коллеги рекомендовали украинцам осенью 2019-го начинать активно скупать валюту, поскольку в конце 2019 года или начале 2020-го «Украину и весь мир ожидает новый финансовый шторм, подобный кризису 1998-го».

По поводу военных действий в Донбассе киевские астрологи сообщили, что «в 2019-м конфликт будет продолжаться, но никаких массовых убийств там больше не ожидается». По их словам, полное окончание войны на юго-востоке Украины произойдет лишь в 2021-м, и никак не раньше.

На вопрос, что будет в 2019-м с Петром Порошенко, астрологи в один голос опасливо сказали, что он «просто уйдет из власти вместе со всей своей командой, и люди их быстро забудут».

«В целом все те лозунги и посулы, которые нам сегодня предлагают действующие политики, — это информационный фейк. Ничего из того, что сегодня обещают нам политики, на самом деле не произойдет — так подсказали мне мои расчеты, которые всегда сбываются. Так что не верьте им, верьте своему сердцу», — посоветовала украинцам астролог Людмила Жукова.

Отдельное внимание украинские астрологи уделили Желтой Свинье — символу наступающего года. Они рекомендовали гражданам Украины строго исключить блюда из свинины из новогоднего меню, потому что «свинка может обидеться».