Сирия возвращается в «арабскую семью»: участие в ЛАГ является важной частью урегулирования — МИД РФ

Представитель российского МИД Игорь Цариков выразил мнение, что возвращение Сирии в состав Лиги арабских государств (ЛАГ) является важнейшим шагом в рамках политического урегулирования в стране. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе совещания членов межведомственных координационных штабов РФ и САР он также добавил, что недавнее посещение Дамаска президентом Судана Омаром Аль-Баширом следует считать знаковым моментом, свидетельствующим о важной позитивной перемене в восприятии арабским миром Сирии, передает корреспондент ФАН.

«Возвращение САР в «арабскую семью» оказало бы существенную поддержку процессу сирийского урегулирования в соответствии с фундаментальными принципами международного права и положениями Устава ООН», — подчеркнул Игорь Цариков в ходе заседания.

Кроме того, он отметил, что близится к финишу формирование Конституционного комитета, что было достигнуто благодаря совместным усилиям стран-гарантов астанинских соглашений. Так, 18 декабря в Женеве главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана отчитались посланнику Генсека ООН по вопросам сирийского урегулирования Стаффану де Мистуре о положительных итогах консультаций по запуску работы Конституционного комитета.

«В принятом по результатам встреч в Женеве трехстороннем заявлении министров иностранных дел стран-гарантов Астанинского формата была подтверждена решимость содействовать началу работы Конституционного комитета. Надеемся, что он сможет собраться в Женеве уже в начале следующего года», — резюмировал дипломат.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что уже сегодня можно говорить о некоторых значительных подвижках в позитивном изменении отношения государств Арабского Востока к Сирии. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«В настоящий момент по мере развития процесса мирного урегулирования и появления серьезных перспектив проведения конституционной реформы в САР отношение к стране со стороны других арабских государств стало иным. Россия прилагает большие усилия, чтобы прекратить эту нездоровую ситуацию бойкота со стороны остального арабского мира, которая до недавнего момента сохранялась. К счастью, сейчас наметились важные успехи, которые в дальнейшем должны положить конец этому», — заметил эксперт.

Одним из них, безусловно, является знаковый визит суданского лидера в сирийскую столицу, который стал первым официальным визитом президента одной из арабских стран в САР с момента начала кризиса в этой республике, то есть с 2011-го года.

«Встречу Омара Аль-Башира с лидером Сирии Башаром Асадом в Дамаске нужно рассматривать как очень символичное событие, поскольку наконец был создан прецедент. Этот визит должен стать началом легитимизации действующего в САР законного правительства в глазах остальных глав арабских государств, а также возвращения этой республики в ЛАГ. Это один из первых важных шагов на пути нормализации отношений между официальным Дамаском и другими региональными державами, на пути к установлению нового взаимодействия на государственном уровне между ними», — уверен наш собеседник.

По его мнению, те позитивные восстановительные процессы, которые были запущены при поддержке РФ и сейчас полным ходом развиваются в Сирии, также обеспечили «легитимизацию» центральной власти страны в сообществе стран-соседей.