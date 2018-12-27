Киев, 27 декабря. Украинский дипломат и руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко предрек Киеву серьезные проблемы из-за необходимости выбирать между Германией и США. Германия не откажется от строительства «Северного потока – 2», считает Яременко.

Берлин не собирается отказываться от строительства «Северного потока – 2» и разрушать отношения с Кремлем. ФРГ производит много качественных и дорогостоящих товаров, которые реализуются в России. Германия не намерена терять такой успешный рынок и отказываться от доходов.

По словам дипломата, «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на все протесты Киева. Для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий.

Эксперт добавил, что в настоящий момент Германия вводит антироссийские санкции, при этом страдая от американских санкций против РФ.

«Это будет создавать для нас в ближайшей перспективе очень серьезные проблемы с Германией. <…> Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор», — приводит слова Яременко «Главред».

Яременко считает, что в ближайшее время Киеву придется выбирать между партнерами и их интересами, так как Украина поддерживает и санкции США против Германии, и антироссийские санкции Европы.

Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода составит 1,2 тысячи километров, мощность – 55 млрд кубометров газа в год.

Против строительства «Северного потока – 2» выступают США и Украина. Вашингтон пытается заблокировать реализацию проекта, так как намерен поставлять в Европу собственный сжиженный газ (СПГ). Киев выступает против строительства «Северного потока – 2», так как боится потерять доход от транзита газа через свою территорию.