В украинские храмы рассылают заявления о переходе в «новую церковь»

Киев, 27 декабря. В приходы Винницкой области начали рассылать образцы заявлений о переходе «в новую церковь», созданную по итогам так называемого «объединительного собора». Об этом говорится в сообщении на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Отмечается, что бланки заявлений священникам епархий канонической Украинской православной церкви рассылает Винницкая областная администрация.

«Священникам Винницкой и Тульчинской епархий Украинской православной церкви направляют экземпляры протоколов с однотипными заявлениями о переходе членов религиозных общин храмов УПЦ в раскольническую ПЦУ», — говорится в сообщении.

Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ также обнародовал фото бланков с заявлениями о переходе в неканоническую ПЦУ.

Кроме того, настоятель Свято-Михайловского храма Тульчинской епархии УПЦ в селе Серединка Олег Козак рассказал, что 26 декабря ему через секретаря сельсовета передали копию бланка «о переходе в ПЦУ». Сообщается, что документы были переданы от имени главы управления по делам национальностей и религий Винницкой администрации. В Тульчинской епархии возмущены «вмешательством чиновников во внутреннюю жизнь религиозных общин УПЦ».

Как пишет «Царьград», руководитель пресс-службы «Винницкой епархии» раскольничьей «Православной церкви Украины» Владислав Демченко заявил, что под покровительство новой религиозной структуры перешли более двадцати местных приходов. Каноническая Украинская православная церковь отмечала в свою очередь, что в регионе усилилось давление местных властей.

Напомним, в сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея прошел так называемый объединительный собор с участием представителей неканонических церковных структур. На мероприятии главой новой «автокефальной церкви» избрали Епифания Думенко.

В РПЦ отмечали, что предоставление автокефалии Украине может привести к расколу православия. Тем не менее, Константинополь аннулировал акт XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ решение Константинополя назвали «канонически ничтожным». Русская православная церковь также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.