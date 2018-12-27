«Селедку и так едим раз в неделю»: украинцев возмутили новогодние советы главы Минздрава

Киев, 27 декабря. Украинцам посоветовали поставить на новогодний стол борщ, либо бульон. Они полезны и помогут легче пережить похмелье на следующий день, заявила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Советы она опубликовала на своей странице в Facebook. В числе ее рекомендаций: отказ от майонеза, колбасы и ветчины. Кроме того, Супрун предостерегает земляков от традиционных новогодних блюд типа оливье, селедки под шубой. Опасность, по ее словам, представляют также крабовый салат, студень и голубцы.

Посоветовала она отказаться и от майонеза и покупных соусов.

«Если хотите попробовать что-то совершенно новое, майонез можно приготовить из орехов кешью или авокадо, или вообще аквафабы — это вода, в которой варился турецкий горох для хумуса», — написала Супрун.

При этом она, видимо, позабыла, что сейчас для жителей страны становятся недоступны даже капуста с морковью, что уж говорить про авокадо и орехи.

Супрун также заботливо отметила, что ее советы связаны с тем, чтобы украинцы тратили меньше денег на новогодний стол и отказались от хождения по магазинам в поисках скидок на еду, ведь все это, как подчеркнула она, только подрывает их здоровье.

Под запрет попали также магазинные колбаса и ветчина.

«Все процессированное мясо есть не стоит», — отметила Супрун.

Помимо этого глава Минздрава посоветовала поставить на новогодний стол суп борщ, либо куриный или рыбный бульон.

«Суп — это источник микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья», — пояснила она.

В многочисленных комментариях украинцы заявили, что «покушаться на оливье — это просто какое-то святотатство».

«Шуба, ну как ее бросить? Селедку мы едим раз в неделю, а шуба — только на праздники», «Борщ на новогоднем столе — это какое-то предательство», «Уже на оливье покушаются, ничего святого», «Руки геть от оливьешки», — пишут пользователи.

А Natali Chvesova заявила, что она работает врачом уже 18 лет, и ее зарплата в 4 тыс. гривен (примерно 16 тыс. рублей) не позволяет ей позволить вообще ничего.

«Получила я сейчас зарплату. 4 тысячи ровно. Врач первой категории, 18 лет стажа, второй уровень, и на Новый год у меня будет, да ничего у меня не будет. Спасибо, Ульяне Супрун», — посетовала она.

Ранее Супрун давала советы украинцам о том, как правильно собрать аптечку для военного положения. В тройку самых необходимых предметов, по версии главы Минздрава, вошли презервативы, палатка и макароны.