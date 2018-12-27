«Мы бы давно проиграли, если бы не кредиты»: в Киеве рассказали, как Запад «оплачивает войну с Россией»

Киев, 27 декабря. Крупнейшие международные организации выделяют Украине средства только для того, чтобы она продолжала свое противостояние с Россией. Об этом в четверг заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Одна из таких организаций, которая заинтересована в дестабилизации региона, это Международный валютный фонд, уверен эксперт.

«Изначально США и Запад вводят экономические санкции против России, тем самым фактически оплачивая нашу с ней войну. Если бы не МВФ, то наша экономика давно бы просела окончательно. Мы бы давно проиграли, если бы не кредиты», — подчеркнул Карасев, выступая в эфире телеканала NewsOne.

Отметим, что после госпереворота 2014 года и развязанной Киевом гражданской войны в Донбассе страна фактически оказалась в полной зависимости от западных кредиторов. В первую очередь речь идет о МВФ и Евросоюзе. При этом западные страны и организации не просто финансируют украинскую экономику. Они ставят государству жесткие условия по бюджету и тарифам ЖКХ.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, внешний долг уже стал для страны неподъемным. Только в следующем году Киеву придется потратить примерно треть бюджета на обслуживание госдолга.

Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что международные корпорации фактически купили Украину за долги, которые стали вечным якорем, тормозящим развитие национальной экономики.

При этом Украина, которая последние пять лет стоит на грани дефолта, даже не думает прекращать войну в Донбассе и милитаризацию Черного и Азовского морей.