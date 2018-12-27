Володин: Госдума начнет весеннюю сессию с подготовки законопроектов о волонтерстве

Москва, 27 декабря. Госдума в начале 2019 года рассмотрит законопроекты по развитию волонтерства и социально-ориентированных НКО. Об этом парламентским журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что на первом заседании Совета Госдумы будет сформирован план по подготовке таких законопроектов.

«Прежде всего речь идет о законопроекте о государственном заказе на оказание услуг в социальной сфере. С этой темой связан и целый ряд необходимых поправок в Бюджетный кодекс», — уточнил Вячеслав Володин.

Также председатель Госдумы отметил, что депутаты поработают над упрощением процедур признания социально-ориентированных НКО исполнителями общественно-полезных услуг. Об этом сегодня на заседании Государственного совета говорил президент РФ Владимир Путин.

Володин отметил, что профильные комитеты начнут готовить соответствующие законопроекты с первых дней работы в январе.

«В первом квартале будущего года мы ставим перед собой задачу в приоритетном порядке рассмотреть и обсудить с представителями гражданского общества, экспертами, медицинским сообществом правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи», — также отметил Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что этих решений ждут в обществе.