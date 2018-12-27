«Вы были с нами на этом пути»: президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина с Новым годом

Сеул, 27 декабря. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил президента РФ Владимира Путина и россиян с наступающим Новым годом на русском языке. Запись опубликована в официальном Twitter-аккаунте южнокорейского лидера.

Мун Чжэ Ин отметил, что с радостью вспоминает встречи с российским коллегой.

«В уходящем году мы стремились к миру изо всех сил, и это стало возможным, так как вы были с нами на этом пути», — говорится в записи.

Президент Республики Корея также выразил надежду, что совместная работа с президентом РФ продолжится в следующем году. Кроме того, Чжэ Ин пожелал Владимиру Путину и всем россиянам крепкого здоровья, удачи, счастья и процветания.

Ранее стало известно, что Москва и Сеул проводят консультации о сроках визита Владимира Путина в Южную Корею. По словам посла Южной Кореи У Юн Гына, договоренность о визите Путина в Сеул была достигнута в июне. Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня посетил Россию с визитом по приглашению российского лидера. Президенты также провели встречу в Сингапуре на полях саммита АСЕАН.