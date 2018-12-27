Не та Елизавета: журналисты «запутались» в женах Башарова 

Москва, 27 декабря. Журналисты «запутались» в женах артиста Марата Башарова, который оказался в центре скандала после сообщения о нанесенных им травмах супруге Елизавете Шевырковой.

Сотрудники радиостанции «Говорит Москва» сумели дозвониться пострадавшей женщине, которая опровергла информацию об избиении, заявив, что она находится дома и ни в какие больницы не обращалась.

Журналисты разместили это опровержение. В то время как справка из поликлиники гласила о том, что 27 декабря у Башаровой Е.М. действительно был зафиксирован закрытый перелом носа, данные подтвердил ее брат.

Впоследствии оказалось, что на другом конце провода была не та Елизавета. Журналисты по ошибке позвонили предыдущей супруге артиста, Елизавете Круцко. Радиостанция обратила внимание на то, что собеседницу ничуть не смутили упоминание ее брата в качестве источника информации, а также Башарова в качестве нынешнего мужа.

Журналисты принесли на официальной странице радиостанции извинения нынешней супруге телеведущего за то, что ввели в заблуждение слушателей и читателей сайта.

Ранее источник Федерального агентства новостей в упомянутом лечебном учреждении рассказал подробности инцидента, произошедшего между супругами. Как сообщила теща потерпевшей женщины, супруга Башарова убегала с ребенком от мужа, он догнал и ударил ее.

Брат жены актера театра и кино намерен привлечь артиста к уголовной ответственности. По его мнению, Башаров был пьян. Родственник также напомнил о том, что данный случай далеко не единственный в семье артиста.