«Ей решать, у нее впереди жизнь»: Бут заявил, что арестованную в США Бутину сломали

Москва, 27 декабря. Заключенный в американской тюрьме Виктор Бут во время телефонного разговора с Москвой пожелал Марии Бутиной и другим политическим заключенным морально не сдаваться и верить, что за спиной стоят наши люди, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Стоят друзья, семья, они всегда помогут. Главное, не терять эту надежду», — сказал Бут.

«Посмотрите, все те инструменты, которые они попробовали на мне, они теперь пробуют на всех — моральное уничтожение, запугивание, теперь они распространяют это на других заключенных», — высказался Виктор Бут о собратьях по несчастью, заключенных в иностранных семьях.

Бут также прокомментировал ситуацию с Бутиной, которую Соединенные Штаты обвиняют в работе иностранным агентом.

«В таких условиях тяжело выстоять тот натиск и то психологическое давление, которое на нее оказывается, – сказал наш соотечественник о Марии Бутиной, — Я считаю раз она это выбрала, ей с этим жить. Я не говорю, что она сломалась, я говорю, что ее сломали. Ей решать, у нее впереди жизнь. Я хочу пожелать ей скорейшего возвращения на родину».

Как уточнил Бут, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей, о возможном своем вызволении из тюрьмы Иллинойса по обмену ему ничего не известно.

Вице-президент российского отделения международного Комитета по защите прав человека при ООН Александр Ионов сказал, что США дважды отвечали отказом Минюсту РФ в ответ на предложение осуществить обмен в рамках конвенции ООН.

Напомним, Марию Бутину задержали в Соединенных Штатах в июле этого года. Американские власти обвиняют ее в работе иностранным агентом, ей грозило до 15 лет тюрьмы. После того, как Бутина пошла на сделку с американским следствием, срок может сократиться до пяти лет.