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Родственники Виктора Бута пока не могут получить визы, чтобы увидеться с ним

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Родственники Виктора Бута пока не могут получить визы, чтобы увидеться с ним

Москва, 27 декабря. Жена заключенного в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила, что положение ее семьи пока не изменилось, и новостей о возможной выдаче американских виз пока нет.

Об этом женщина рассказала во время телефонного звонка на круглом столе организации офицеры России в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Последнее собеседование, по словам Аллы Бут, состоялось 12 сентября, но с тех пор американская сторона не торопится с ответом. Личного обращения уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой также оказалось недостаточно для ускорения этого процесса.

По подсчетам Аллы Бут, ее муж, осужденный в США за сговор с целью продажи оружия террористам, уже отбыл в тюрьме Иллинойса почти половину из 25-летнего срока.

Автор: Евгения Авраменко
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