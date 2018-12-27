Лошадь Дэниэлс и чокнутая Омароса: журналисты собрали самые запоминающиеся оскорбления от Трампа

Вашингтон, 27 декабря. Президент США Дональд Трамп за свой неполный срок стал одной из самых известных медийных личностей благодаря своей любви к Twitter.

Журналисты «ПолитРоссии» собрали самые хлесткие и запоминающиеся оскорбления Трампа, которыми он награждал своих оппонентов в текущем году.

Первое место в этом рейтинге словесного противостояния заняла реплика, которой хозяин Белого дома охарактеризовал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт. Чернокожая женщина некогда работала в администрации президента, а после уволилась и написала книгу, в которой обвинила Трампа в расизме и сексизме. В ответ Трамп назвал свою экс-помощницу «чокнутой и невменяемой Омаросой».

Не более приятного эпитета удостоилась бывшая актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, которая заявила, что Трамп якобы встречался с ней, будучи уже женатым на Меланье, и платил за молчание. Президент США обвинил девушку во лжи, и тогда она подала на него в суд, который, впрочем, проиграла. Комментируя эту победу, американский лидер написал: «Отлично, теперь я могу пойти против Лошади и ее третьесортного адвоката в великом штате Техас».

Не избежал президентского гнева и бывший директор ФБР Джеймс Коми. Оскорбленный своим увольнением с высокого поста, силовик заявил, что Трамп лжец и обращается с женщинами, как с куском мяса. В ответ глава государства написал, что Коми «слабый и лживый комок слизи», который лгал под присягой.

