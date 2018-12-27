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«Спартаку» интересен Живоглядов

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«Спартаку» интересен Живоглядов

Москва, 27 декабря. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может продолжить карьеру в «Спартаке».

По словам источника, московский клуб изучает вариант подписания 24-летнего воспитанника столичного «Динамо». Отмечается, что сумма трансфера может составить около 3,5 млн евро.

Сообщается, что футболист также интересен «Зениту». За игроком также следят «Локомотив» и «Краснодар».  

Живоглядов перешел в «Уфу» из «Динамо» летом 2016 года. С тех пор он сыграл в 68 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. В текущем сезоне провел 16 матчей и стал автором 1 результативного паса. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.

Автор: Данила Копп
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