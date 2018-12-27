Пожилую мать Лолиты избили ногами в Киеве за разговоры на русском языке

Москва, 27 декабря. Пожилую мать певицы Лолиты Милявской избили на улице в Киеве «за разговоры на русском языке». Об этом рассказала сама артистка.

По ее словам, инцидент произошел, когда ее мама возвращалась с ее дочкой из школы.

«До дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: «Ты что, по-русски говоришь?» — и мама получила в голову», — посетовала она в интервью на YouTube-канале «Крючок TV».

Певица уточнила, что произошло это пять лет назад, но огласке это нападение она предала только сейчас. Лолита уточнила, что ее пожилую маму били ногами, ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Они диагностировали у ее сотрясение мозга и она полгода лежала в больнице. После атаки артистка наняла охранника для матери и дочери.

По словам Лолиты, о ЧП она боялась рассказать, «потому что дочке надо было доучиться в школе».

«Все равно нам в голову не пришло назвать страну фашистской. Ублюдки есть везде», — заключила она.

Отметим, что в этом же интервью Лолита заявила, что считает Крым украинским.