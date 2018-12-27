Предложившему «хорватский сценарий» украинцу напомнили, почему ополченцы отказались от Мариуполя

Глава правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан высказал мнение, что Киев может вернуть неподконтрольные ему территории Донбасса, повторив «хорватский сценарий».

По мнению Вадима Трюхана, мирным путем вернуть Донбасс Украине уже не получится.

«На пятом году войны у меня складывается такое впечатление, что исключительно дипломатическими методами вернуть Донбасс не удастся. В какой-то исторический момент — через месяц, через год, через пять лет или через 20, но будет проводиться широкомасштабная, полноценная военная операция по освобождению этих территорий», — заметил украинский эксперт в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сегодня у Украины «хватает сил и ресурсов, чтобы в течение 2-3 недель освободить территории» Донбасса.

«Но существует огромнейшая угроза — и вероятность такого сценария я расцениваю близкой к 99%, что Российская Федерация, как в случае с инцидентом в Керченском проливе, моментально введет свои регулярные войска, задействует свои ВКС, и тогда будет серьезное военное поражение Вооруженных сил Украины», — отметил эксперт.

В связи с этим украинец вспомнил о «хорватском сценарии», в рамках которого хорваты четыре года работали над созданием стратегического преимущества в вооружении и живой силе над сербами, а также проводили изоляцию Республики Сербская Краина.

Однако украинский журналист Владимир Скачко уверен, что «хорватского сценария» с Донбассом не получится.

«Украинские стратеги, подпитываясь из НАТО, США и Канады разной ерундой, уверены, что действительно повторят «хорватский сценарий», забывая о самом главном — разнице между Сербской Краиной и ЛДНР, с одной стороны, и Хорватией и Украиной, с другой. В Сербской Краине были практически уничтожены войска. Там не было никаких соединений. Я работал на Балканах военным корреспондентом, к сожалению. Я видел войну. Это не тот опыт, который мне хотелось бы иметь в жизни», — заметил Владимир Скачко.

Что же касается конфликта в Донбассе, то с обеих его сторон стоят войска, подчеркнул украинский журналист.

«Практически регулярные: 60–80 тысяч человек — это корпус армии ЛДНР. Так что это будет полномасштабная война в густонаселенной территории. Здесь погибнет больше мирного населения, чем военных. Я хочу напомнить украинским стратегам, что тогда еще ополченцы Донбасса отказались брать Мариуполь только потому, что погибло бы очень много мирных жителей. А сейчас будет еще больше. Пропорция известна: 11 тысяч жертв, из которых 3 тысячи — военные, погибшие на войне, а остальные — случайные жертвы среди мирных жителей», — заметил эксперт.

Отметим, что под «хорватским сценарием» имеется в виду операция «Буря», в которой приняли участие около 200 тысяч хорватских военных. Эта операция началась 4 августа 1995 года, продлилась всего 84 часа и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина.