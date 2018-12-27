«Слепое, глухое и выжило из ума»: Бута рассмешила возможность сделки с правосудием США

Москва, 27 декабря. Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25 лет заключения в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, вышел на связь с российскими журналистами в Доме общественных организаций на круглом столе организации «Офицеры России», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Условия его содержания никак не меняются в зависимости от политических перипетий в отношениях между Россией и США, сообщил он.

«В Америке все зарегулировано, есть внутренние правила, все сотрудники им следуют. Люди в этой системе работают профессионально, так что я бы не сказал, что внешние события влияют на мое положение», — сказал Бут.

Виктор Бут рассказал, что отношение со стороны заключенных к нему в тюрьме Иллинойса вполне неплохие, завязались даже дружеские контакты. Со стороны охраны, по словам Бута, «тоже везде люди, везде человеки, все нормально». Даже в жестких условиях Виктор находит варианты не существовать, а нормально существовать, рассказал он журналистам. В тюрьме практически не с кем общаться на русском языке, но Виктору передают русские журналы, газеты и книги, ему удается читать, рисовать, заниматься йогой и высыпаться.

Как заявил Виктор Бут, американские адвокаты неоднократно провоцировали его и его семью очернить Россию и рассказать о «коррупции Кремля».

«Я не понимаю, причем тут я и Кремль, — недоумевает Виктор Бут, — но предлагали разные варианты и разговоры такие шли».

Бута рассмешила возможность сделки с правосудием Соединенных Штатов.

«Каких сделки с американским правосудием и что такое американское правосудие? Оно слепое, глухое и выжило из ума. Даже те реформы, которые они пытаются принять, доходят до абсурда. Американское правосудие находится в глубоком кризисе», — сказал он.

Виктор Бут сообщил, что ко встрече Нового года в американской тюрьме никак не готовится, но в эту ночь мысленно всегда желает родным, близким и своей родине здоровья и успехов, старается «быть благостным и не напрягаться».

«Если у нас будет еще три-четыре года мирного неба, тогда Россию никто не сможет остановить», — сказал он на прощание и передал соотечественникам поздравление с Новым годом.

Напомним, Виктор Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года, откуда с нарушениями местного и американского законодательства его вывезли в США. Нью-йоркский суд присяжных признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армии народа», которая в США считается террористической. Виктор Бут находится в тюрьме уже более 10 из 25 назначенных лет. Западные СМИ называют его «оружейным бароном» и «торговцем смертью», а спецслужбы США окрестили его и вовсе «одним из крупнейших нелегальных торговцем оружия в мире».