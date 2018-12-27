Власти Крыма заявили, что не ждут Лолиту после ее слов о полуострове

Симферополь, 27 декабря. Крым не ждет эстрадную певицу Лолиту Милявскую после ее слов об «украинском» полуострове, сообщил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

Об этом он заявил, комментируя высказывание артистки в интервью YouTube-каналу Крючок.TV. В беседе с журналистами Лолита призналась, что по-прежнему считает Крым «украинским».

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего», — отметил Фикс в беседе с РИА Новости.

Как он подчеркнул, заявление Лолиты свидетельствует о том, что Конституция РФ и российские законы для артистки не являются указом. Фикс добавил, что слова Лолиты являются как минимум странными.

Ранее на интервью Лолиты отреагировали россияне. Пользователи социальных сетей предположили, что артистка потеряла популярность в России и заявила об «украинском» Крыме, чтобы попасть на гастроли в Киев. Два года назад украинские власти запретили певице въезд в страну.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором воссоединение с РФ поддержали более 95% местных жителей. Украина итогов народного волеизъявления не признает и продолжает считать полуостров своей территорией. Официальные представители РФ неоднократно подчеркивали, что Крым стал российским в результате демократического процесса и вопрос о его статусе окончательно закрыт.