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«Мы готовы»: в правительстве заявили об индексации пенсий россиян с 1 января

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«Мы готовы»: в правительстве заявили об индексации пенсий россиян с 1 января

Москва, 27 декабря. Министр финансов РФ Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова доложили премьеру страны Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января 2019 года.

«Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года, вся подготовительная работа завершена», — заявила Голикова на совещании у главы кабмина.

Она уточнила, что размер индексации составит 7,05%. Изменения коснутся 30,7 млн россиян. Вице-премьер также подчеркнула, что в федеральном бюджете предусмотрены все необходимые для этого финансовые средства.

Как отмечает «Парламентская газета», присутствующий на совещании глава ПФР Антон Дроздов заявил, что «все необходимые средства в кредитные организации и на почту уже направлены».

«Работа по всем регионам идет штатно», — заверил он.

 

Автор: Игорь Федоров
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